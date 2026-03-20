Samsun'da uzun yıllardır beklenen kentsel dönüşüm sürecinde ilk etap başlıyor. İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde gerçekleştirilecek ilk etap kapsamında 378 konut ve 29 iş yeri inşa edilecek.

SAMSUN (İGFA) - Samsun'da uzun yıllardır beklenen ve kentin çehresini değiştirecek tarihi kentsel dönüşüm için somut adımlar atılmaya devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilecek dönüşüm etap etap ilerleyecek ve toplamda 5 etapta tamamlanarak bin 939 konut hayata geçirilecek. Kadıköy, Zeytinlik, Anadolu ve Kökçüoğlu mahallelerini kapsayan 79,53 hektarlık alanda, güvenli ve modern yaşam alanları inşa edilecek. Kentsel dönüşümün ilk etabı ise İlkadım ilçesi Anadolu mahallesinde gerçekleştirilecek.

İlk etap Anadolu Mahallesi

Anadolu Mahallesi'nde gerçekleştirilecek ilk etap kapsamında 378 konut ve 29 iş yeri inşa edilecek. 2013 yılında afet riski taşıyan alan ilan edilen bölgelerden biri olan Anadolu Mahallesi'ndeki dönüşüm süreci kapsamında ilk olarak mevcut konutlar tahliye edilecek, ardından yıkım işlemleri başlayacak. Bu süreçte mağduriyet yaşanmaması için hak sahiplerine kira yardımı da sağlanacak.

Dönüşümde örnek süreç

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın işaret ettiği gibi kentsel dönüşüm süreçleri şeffaf, adil, güçlü iletişim ve anlaşma odaklı ilerlemeye devam ederken Anadolu Mahallesi'ndeki uzlaşı oranı da sürecin somut göstergelerinden biri oldu. Anadolu Mahallesi'ndeki dönüşüm kapsamında hak sahiplerinin tamamıyla anlaşmaya varıldı.

Anadolu Mahallesi'nde tahliye ve yıkım başlıyor

Kentsel dönüşümde ilk etabın Anadolu Mahallesi ile başladığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Samsun'umuzun geleceği için olmazsa olmaz ve uzun yıllardır başlaması beklenen kentsel dönüşüm sürecini Anadolu Mahallesi ile başlatıyoruz. En başından bu yana söz verdiğimiz gibi bu dönüşüm sürecini hemşehrilerimizle birlikte hareket ederek, birlikte yol yürüyerek gerçekleştiriyoruz. Doğru iletişim, şeffaf, hızlı ve etkin çalışma prensibimiz de sonuçlarını gösteriyor. Öyle ki dönüşümün ilk etabını gerçekleştireceğimiz Anadolu Mahallesi'nde tüm hak sahipleri ile anlaşma sağladık. Bu Türkiye'de örnek bir süreç. Herkesin mutlu olduğu bir dönüşüm sürecini Samsun'da birlikte yaşayacağız. Anlaşmanın yüzde yüz olduğu nadir kentsel dönüşümlerden biri şehrimizde gerçekleşecek. Şimdi mahallemizde tahliye işlemleri başlayacak. Kira yardımları olacak bu süreçte. Yarısı Büyükşehir yarısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanacak. Önce yıkım çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayıp ardından yıpranmış yapılar yerine yükselen yeni yaşam alanlarını inşa edeceğiz' dedi.