Bursa’da faaliyet gösteren Livanespor’un kurucularından ve takımın teknik direktörü Tarkan Civelek, Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sadettin Dağ’ı makamında ziyaret etti.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Ziyarette, Livanespor’un şampiyonluk forması Dağ’a hediye edildi. Görüşmede hem Livanespor’un başarı yolculuğu hem de Bursa’daki Artvinli topluluğun dayanışması üzerine önemli mesajlar verildi. Başarılı teknik adam Takan Civelek, kulübün kuruluş hikâyesini ve ulaştıkları başarıları paylaşırken, Livanespor’un sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda Bursa’da yaşayan Artvinlileri bir araya getiren bir sosyal birliktelik alanı olduğunu söyledi.

2020 yılında Artvin’in eski ismi “Livane”yi yaşatmak amacıyla yola çıktıklarını belirten Civelek, “2021 yılında ilk resmi maçlarımıza çıktık. 2022’de ikinci amatör kümede namağlup şampiyon olduk. Bu sezon da birinci amatör kümede yine namağlup şampiyon olarak Süper Amatör Lig’e yükseldik. Artık hedefimiz daha büyük” dedi.

Livanespor’un sahada olduğu kadar tribünde de birleştirici bir güç olduğuna dikkat çeken Civelek, başarıyla birlikte manevi desteğin arttığını, Bursa’daki Artvinlilerin takıma sahip çıkmaya başladığını söyledi.

TESİSLEŞMEYE BÜYÜK ÖNEM VERİLİYOR

Livanespor’un sadece sportif başarılarla değil, aynı zamanda tesisleşme yönünde de önemli adımlar attığını ifade eden Civelek, Bursa’da planlanan tesis projesinin hızlı şekilde ilerlediğini aktardı.

Bursa’da birçok Artvinlinin siyasi, bürokratik ve ticari alanda önemli görevler üstlendiğini hatırlatan Civelek, “Biz bu insanları tribünde aynı forma altında buluşturmak istiyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Livanespor’un tribünlerinde yalnızca bir takım değil, bir memleket ruhu da sahada yer buluyor” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren ASKF Başkanı Sadettin Dağ ise, Livanespor’un kuruluşundan bu yana kısa sürede yakaladığı başarıları “yadsınamayacak” olarak nitelendirdi. Dağ, “İkinci amatör kümeden birinci amatör kümeye, oradan da Süper Amatör Lig’e yükselmek Bursa gibi bir şehirde sıradan bir başarı değil. Bu tablo tebrik edilmeyi hak ediyor” dedi.

Takımın hocası Tarkan Civelek, futbolcuları, teknik heyeti ve yönetim kurulunu kutlayan Dağ, Livanespor’un sadece futbol alanında değil, kulüp yönetimi ve planlamasında da örnek bir yapı kurduğunu söyledi.

Bölgesel Amatör Lig ve üçüncü lig gibi üst kademelerin gözde büyütülmemesi gerektiğini belirten Dağ, “Bu liglerde başarı; teknik heyet, yönetim ve futbolcuların bir arada inanarak çalışmasıyla geliyor. Burada da böyle bir ekip yapısı mevcut” dedi.

ŞAMPİYON BURSASPOR’A TEBRİK

Bursaspor’un son dönem başarısından da söz eden Dağ, Artvinli bakan ve milletvekili Sayın Faruk Çelik’in kıymetli oğlu Enes Çelik’in yönetime katılmasıyla birlikte kulüpte önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Bursaspor’un 200 milyon liralık borcunun kapatılması ve takımın yeniden ayağa kalkmasının, doğru yönetişimle mümkün olduğunu belirten Dağ, “Bizim de Artvinli bir hemşerimizin bu sürece katkı sunması ayrıca bir gurur kaynağıdır” dedi.

Ziyaret sırasında Dağ ve Civelek, Bursa’da altyapı ve sporcu trafiği konusunda iş birliğini artıracaklarının sinyalini verdi.

Dağ, “Bursa’da kadroya giremeyen ama yetenekli olan sporcular varsa Artvin’de değerlendirilmesi, Artvin’den çıkan nitelikli oyuncuların da Bursa’da daha üst seviyede oynaması sağlanabilir. Bu alışveriş iki taraf için de kıymetli” dedi. Spor dışında da Artvinlilerle siyasi ve bürokratik iş birliklerini sürdüreceklerini belirten Dağ, “Her alanda memleket için çocuklarımız için elimizi taşın altına koymaya hazırız” şeklinde konuştu.

Livanespor’un önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edeceğini belirten Civelek, hedeflerinin play-off’lara kalmak olduğunu belirtti. Civelek, ayrıca, kulüp olarak maddi destekten çok tribünlerdeki manevi desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.