Sakarya Büyükşehir Belediyesi endüstriyel alanda faaliyet gösteren fabrikalar başta olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar ve çocuklara olası afet anında yangınlara nasıl müdahale etmeleri gerektiğini gerçekçi bir uygulamayla öğretiyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan yangın riskine karşı eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor.

İKİ AŞAMALI EĞİTİM

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen yangın eğitimleri ve tatbikatları, endüstriyel alanda faaliyet gösteren fabrikalar, kamu kurumları, sivil toplum örgütlerinde ve çocuklara yönelik teorik ve uygulamalı olmak üzere iki farklı aşamada uygulanıyor.

AFET ANINDA

Alanında uzman itfaiye erleri tarafından verilen eğitimlerde yangın yerindeki tehlikeler, taşınabilir yangın söndürücüler, yanma ve yangın, acil durumlarda tahliye organizasyonu başta olmak üzere birçok konu hakkında detaylı eğitimler veriliyor.

ATEŞE MÜDAHALE

Uygulamalı aşamalarda ise portatif yangın söndürücüler ve yangın dolabında bulunan su ile oluşturulan yangınlara müdahale yöntemleri anlatılıyor ve vatandaşlar böylelikle ateşe nasıl müdahale edeceklerini öğreniyor.

“BİLİNÇ OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Şehrimizin gerek sanayi alanında gerekse orman alanlarının yoğunluğu göze alındığında normal üstünde seyreden sıcaklıklar nedeniyle yangın riskleri önemli ölçüde artmaktadır. Olası yangınlar sonucu meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını ortadan kaldırabilmek veya en aza indirmek adına İtfaiye Daire Başkanlığımız öncülüğünde önleme ve eğitim çalışmaları hızla sürdürülüyor. Tüm vatandaşlarımızın ateşe müdahale konusunda bilinç oluşturmayı hedefliyoruz” denildi.