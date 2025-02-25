Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate sporcuları, Trabzon’da düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nda önemli dereceler elde ederek Milli Takım kapılarını araladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları, 21-23 Şubat tarihlerinde Trabzon’da düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nda mindere çıktı.

Farklı kategorilerde birbirinden zorlu rakiplere karşı mücadele eden temsilcilerimizden Meryem İrkin 68 kilogramda, Zümra Rezzan İm 55 kilogramda ve Fatih Şen ise +84 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Temsilcilerimiz bu sonuçlarla birlikte Sakarya’ya kendi alanlarında önemli bir başarı getirerekMilli takım seçmesine girmeye hak kazandı.

Müsabakaların ardından bir mesaj yayınlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “Trabzon’da düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nda sporcularımız Meryem İrkin, Zümra Rezzan İm ve Fatih Şen çeşitli kategorilerde dereceler elde etmiştir. Sporcularımızı gösterdikleri bu üstün başarıdan dolayı kutlar, Milli takım seçmelerinde başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.