Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Etkinlikleri, Sanatçı Ömer Göktepeliler’in “Yaylı Tanbur” konseri ile devam etti. Ziya Taşkent Konser Salon’unda gerçekleşen konserde Göktepeliler ve ekibi dinleyenleri mest etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat Kültür Takvimi kapsamında sanatseverleri birbirinden değerli sanatçılar ile bir araya getiriyor.

HER ESERDE FARKLI BİR DUYGU

Klasik Türk müziğinin en zarif enstrümanlarından biri olan yaylı tanbur, usta sanatçı Ömer Göktepeliler ve ekibinin sunduğu programda izleyenleri mest etti. Her eserde farklı bir duyguyu ve öyküyü izleyicilere aktaran sanatçı, sahnedeki enerjisini notalara yansıtarak büyüleyici bir performans sergiledi.

BÜYÜK ALKIŞ

Müzik tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği konserde Ömer Göktepeliler, yaylı tanburun büyüleyici tınılarıyla sanatseverleri adeta zaman yolculuğuna çıkardı. Ekibi ile birlikte seslendirdiği parçalarla müzikal zenginlik sunan sanatçı, dinleyenlerden büyük alkış aldı.

TÜM SANATSEVERLERİ DAVET EDİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kültür ve sanat etkinliklerimiz, şehrimizin ruhunu besleyen, farklı yaş ve kesimlerden herkesi bir araya getiren önemli buluşmalarımızdır. Şubat ayı boyunca devam edecek tiyatro, sergi, edebiyat ve konser etkinliklerimize tüm sanatseverleri davet ediyoruz” denildi.