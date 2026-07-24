Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle buluşmaları kapsamında Gülbahçe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvaltı programında mahalle sakinlerinin talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Başkan Aydın, Gülbahçe'ye kazandırılması planlanan yeni muhtarlık ve halk eğitim binası için ihale sürecinin başlayacağını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözüm odaklı çalışmalarını sürdürmek amacıyla hayata geçirdiği mahalle buluşmalarına devam ediyor. Başkan Aydın'ın bu kapsamda gerçekleştirdiği son buluşmanın adresi Gülbahçe Mahallesi oldu. Gülbahçe Spor Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programına; CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Erkan Aydın, masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Programda iletilen talepler, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri tarafından kayıt altına alınırken, çözüm için gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüleceği belirtildi.

'MUHTARLIK BİNASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ SONA DOĞRU GELDİ'

Kahvaltı programında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, fırsat buldukça mahalle ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek, vatandaşlarla yüz yüze görüşmenin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Gülbahçe Mahallesi'nde hayata geçirilecek önemli bir yatırımın müjdesini de paylaşan Başkan Aydın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Muhtarlarımız sağ olsun, devamlı irtibattayız. Kendi mahallelerinin, vatandaşların ihtiyaçlarını takip ediyorlar. Biz de imkanlar dahilinde elimizdeki imkanları kullanarak, en iyi hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Sizlerle bir arada olmak için de buradayız. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan halk eğitim, halk oyunları, muhtarlık binası ile ilgili çalışmalarımız sona doğru geldi. İnşallah birkaç hafta içerisinde ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Daha sonra da kısa sürede orayı tekrar mahallemizin kullanımına açarak, hem gençleri, hem kadınları, hem de mahallede ihtiyaç sahiplerini buluşturacak bir mekan kazandıracağız. Bunun yanında talepleri zaten başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz takip ediyor.'

'BAŞKANIMIZ MÜJDEYİ VERDİ'

Gülbahçe Mahalle Muhtarı Ömer Şen ise, 'Başkanımız bize müjdeyi verdi, sizlerin talebi olan halk eğitim merkezinin en yakın zamanda inşallah temel atma törenini yapacağız. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar' diyerek hizmetlerinden ötürü Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Mahalle buluşmasının ardından Gülbahçespor'un genç yetenekleriyle bir araya gelen Başkan Erkan Aydın, altyapı takımının antrenmanını ilgiyle takip etti.