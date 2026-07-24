Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği programda ilçenin altyapısı, ulaşımı ve turizm potansiyeline dair önemli mesajlar verdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği programda ilçenin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.

'Biz şikayet makamına değil, çözüm makamına seçildik' diyen Başkan Genç, Maçka'nın altyapısı, ulaşımı ve turizm potansiyelini güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği programa katıldı. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Maçka Dernekler Federasyonu Başkanı Erkan Ataç ile yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı buluşmada ilçenin sorunları ve yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Maçka'da 300 milyon liralık kanalizasyon yatırımının tamamlandığını belirten Başkan Genç, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarının da yapılacağını ifade etti.

Sümela'nın yanı sıra Vazelon ve Kuştul Manastırları'nın turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na proje dosyası sunduklarını açıklayan Başkan Genç, 'Yeni Trabzon Havalimanı ile artacak uluslararası uçuşlar da bölge turizmine büyük katkı sağlayacak. Maçka'nın güçlenmesi ve kalkınması için hep birlikte el ele vererek çalışacağız' dedi.

KOÇHAN'DAN TEŞEKKÜR

Toplantıda Maçka Dernekler Federasyonu Başkanı Erkan Ataç, ilçenin marka değerini güçlendirecek yeni bir simgesel kimlik oluşturulması gerektiğini dile getirirken, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri için Başkan Genç'e teşekkür etti.