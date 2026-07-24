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Mesajında Ayasofya'nın manevi önemine de vurgu yapan Erdoğan, 'Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek.' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasının yıl dönümünü anarak, 'Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu.' ifadelerine yer verdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun.' ifadelerini kullandı.

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