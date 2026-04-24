Ordu, adrenalin dolu bir sezona hazırlanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 19. Karadeniz Offroad Kupası'nın 2026 takvimi açıklandı.

ORDU (İGFA) - Geçtiğimiz yıl 10 bini aşkın yarış tutkununu bir araya getiren dev organizasyon, bu yıl da Altınordu, Ünye, Fatsa ve Korgan'da nefes kesen mücadelelere sahne olacak. Ekipler ise sezon öncesi hazırlıklarına şimdiden başladı.

YARIŞLAR ÖNCESİ ŞÖLEN HAVASI

Yarış öncesinde düzenlenecek tanıtım etkinlikleri ve kortej turu ile şehirde adeta festival havası esecek. Organizasyonun yapılacağı ilçe merkezlerinde araç kontrol ve sergileme alanları kurulacak.

Korgan ilçesinde Korgan Meydanı, Fatsa ilçesinde Fatsa Belediye Meydanı, Ünye ilçesinde Ünye Meydanı ve Altınordu ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanında tanıtım yapılacak. Vatandaşlar bu alanlarda offroad araçlarını yakından inceleme fırsatı bulacak.

4 İLÇEDE 4 BÜYÜK YARIŞ

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 19. Karadeniz Offroad Kupası'nın 2026 sezonunda yarış takvimi ise şöyle:

24 Mayıs 2026 - Korgan Yaylası

5 Temmuz 2026 - Fatsa Millet Bahçesi (Liman karşısı)

27 Eylül 2026 - Ünye Eski Havaalanı

1 Kasım 2026 - Melet Irmağı Kültür Otağı

Geçtiğimiz sezon Ordu etaplarında 130 araç ve çok sayıda pilot ile co-pilot zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele etmişti. Yeni sezonda da benzer bir rekabetin yaşanması ve bölgeye yoğun katılım olması bekleniyor.