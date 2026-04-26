İzmit Belediyesi, sosyal tesislerinde teknolojik dönüşüm adımlarını sürdürüyor. Şehitlik Korusu Gülümse Kahvaltı Evi'nde hizmete alınan servis robotu 'Lili'yi tanıtan Fatma Başkan, hem hızlı hem de pratik servisle vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini açıkladı

KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Şehitlik Korusu'ndaki Gülümse Kahvaltı Evi'nde hizmet veren servis robotu Lili'yi tanıttı.

Fatma Başkan yaptığı açıklamada, 'Pazar sabahında Gülümse Kahvaltı Evi'ndeyiz. Sosyal tesislerimize çok önem veriyoruz. Vatandaşlarımıza uygun ve kaliteli hizmet vermek için sosyal tesislerimizde yeniliğe gidiyoruz. Teknoloji olarak da yenilenmeye gidiyoruz. Dünyada artık her şey robot sistemine döndü.

Kafelerimiz için 2 tane servis robotu satın aldık. Halkımıza daha iyi ve hızlı servis hizmeti vermek için robotlar işimize yaradı. Servis robotumuz şu anda kahvaltı evinde hizmet veriyor. Yakın zamanda Gülümse Kafe'de de hizmet vermeye başlayacak. Robotlara Lili ve Limon isimlerini verdik. Kendileri artık bizim personelimiz gibi. Çocuklar yeni robotlarımızı çok sevdi.

Arkadaşlarımız, servisleri robotlara yüklüyor. O da kendisinde tanımlı masalara ürünleri götürüyor. Vatandaşlarımız siparişlerini robottan teslim alabiliyorlar. Bu bize servis hizmetinde pratiklik kazandırdı. Vatandaşlarımızın parasını harcarken titiz davranıyoruz. Çok ciddi fiyat araştırmaları yapıyoruz. Fuarları gezerek direkt üreticileri buluyoruz. Bu bize ciddi bir tasarruf sağladı. Bu yaz daha fazla sürprizimiz olacak' dedi.