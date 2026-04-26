Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Nisan Kültür Sanat Takvimi, alanında uzman isimleri Sakaryalılarla buluşturmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Nisan Kültür Sanat Etkinliklerinin son konuğu İslam felsefesi uzmanı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç oldu.

'Modern Zamanda Kendini Bulmak' adlı söyleşiyle Sakaryalılarla buluşan Prof. Dr. Kılıç, bireyin kendini tanıma süreci, anlam arayışı ve zihinsel dönüşüm gibi önemli konulardan söz etti. Kılıç, 'İnsan kendini tanıdıkça anlam bulur' dedi.

Sergiden panellere, konserlerden tiyatrolara kadar birçok alanda etkinliğin yer aldığı nisan takvimi son olarak anlamlı bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda İslam felsefesi uzmanı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, 'Modern Zamanda Kendini Bulmak' adlı söyleşiyle sanatseverlerle buluştu.

ANLAM ARAYIŞI VE ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen söyleşiye sanatseverler büyük ilgi gösterirken Prof. Dr. Kılıç, dinleyicilere modern çağın getirdiği değişimler doğrultusunda bireyin kendini tanıma süreci, anlam arayışı ve zihinsel dönüşüm gibi önemli konulara bilgi paylaşımında ve tavsiyelerde bulundu.

İnsanın tarih, toplum ve çevre gibi unsurlardan oluşan ekosistem içindeki konumuna dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, 'İnsanın tarih, toplum ve çevre gibi unsurlardan oluşan ekosistem içinde hem etkileyen hem de etkilenen yönünü iyi tanzim etmek gerekir. 18. yüzyılda yaşanan düşünce kırılması öncesinde, bütün dünyada ve özellikle kendi toplumumuzda, kendi kültürümüzdeyani Anadolu ve Rumeli irfanındaariflerin, erenlerin nefesleri ve fikirleriyle oluşturulmuş bir üst yapı vardı. Bu anlayışta insan kutsaldır.Bunun altını özellikle çizmek gerekir.Çünkü 18. yüzyıldan sonra insan bu özelliğini kaybedecektir. Daha sonraki süreçte bu fikirler Anadolu'ya, ülkemize de gelecek ve insan giderek daha profan bir hâle bürünecektir' dedi.

Program sonunda Prof. Dr. Kılıç dinleyicilerden gelen soruları içtenlikle cevapladı.