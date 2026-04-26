Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'Genç Sanat: 12. Güncel Sanat Proje Yarışması' için başvurular yaz boyunca e-Devlet üzerinden alınacak.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, genç sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlediği 'Genç Sanat: 12. Güncel Sanat Proje Yarışması' için başvuru sürecini duyurdu.

Resim, heykel, fotoğraf, video, yerleştirme ve yeni medya gibi farklı disiplinlerde üretim yapan 35 yaş altı sanatçılara açık olan yarışmaya başvurular, 1 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Yarışma; Türkiye'deki ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denkliği bulunan yurt dışı üniversitelerin sanat ve tasarım alanlarında eğitim gören ya da mezun olan T.C. vatandaşlarının katılımına açık olacak. 1 Ocak 2027 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.

Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda 5 projeye 80 bin TL başarı ödülü, 5 projeye 40 bin TL mansiyon ve 20 projeye 20 bin TL sergileme ödülü verilecek. Seçilen eserler karma sergide sanatseverlerle buluşturulacak.

Sonuçların Bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı belirtilirken, sergilemeye hak kazanan eserlerin sergide yer almasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Ayrıntılı bilgiye http://gorselsanat.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.