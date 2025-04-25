Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sinemaseverler için özel olarak hazırlanan film gösterimi kapsamında, İran sinemasının usta yönetmeni MajidMajidi’nin ödüllü filmi Cennetin Rengi (Orijinal adı: Rang-e Khoda), 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) Sakaryalı sanatseverlerle buluşacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Takvimi film gösterimi ile devam edecek.

CENNETİN RENGİ

Bu kapsamda son olarak, 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösterimde, insan ruhuna dokunan güçlü hikayesiyle tanınan Cennetin Rengi izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunacak.

DÜNYA ÇAPINDA BEĞENİ KAZANMIŞ BİR YAPIM

Film, doğu kültürüne özgü anlatımı, etkileyici görselliği ve güçlü temalarıyla dünya çapında beğeni kazanmış bir yapım. Aile bağları, sevgi, inanç ve azim gibi evrensel temaları işleyen film, her yaştan izleyiciye hitap ediyor.

Büyükşehir, tüm sanatseverleri ücretsiz olan sinema etkinliğine davet etti.