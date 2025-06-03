Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karaman Geçici Eğitim Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler ve aileleri Macera Park’ta buluştu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayatın her anında vatandaşa dokunmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin son misafirleri Karaman Geçici Eğitim Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler ve aileleri oldu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği piknik Macera Park’ta gerçekleşti.

SOSYAL BAĞLAR GÜÇLENDİ

Eşsiz doğa manzarasında gerçekleştirilen programda kursiyerler ve aileleri doğayla buluşarak, keyifli bir gün geçirdi. Çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler müzik eşliğinde dans ederek doyasıya vakit geçirdi. Ailelerin de katılım sağladığı program, doğayla iç içe geçirilen anların yanı sıra sosyal bağların da güçlenmesine katkı sundu.

HAYATLARINA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sakarya’da yaşayan her birey bizim için çok değerli. Karaman Geçici Eğitim Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle piknik etkinliğinde buluştuk. Vatandaşlarımızın olduğu her yerde olmaya, onların hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz” denildi.