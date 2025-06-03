Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kudüs Çalışma Grubu, Sosyal İnovasyon Ajansı ve Hemdem Derneği iş birliğiyle Gazze’de yaşanan insanlık dramını 22 farklı yönetmenin gözünden aktaran “From Ground Zero” filminin özel gösterimi yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Kudüs Çalışma Grubu, Sosyal İnovasyon Ajansı ve Hemdem Derneği’nin iş birliğiyle Gazze için anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Gazze’de yaşanan insanlık dramının 22 farklı yönetmenin gözünden aktarıldığı “From Ground Zero” filminin özel gösterimi Büyükşehir Belediyesi Atmosfer Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gazze’nin savaşla yoğrulmuş gerçekliğini çarpıcı bir sinema diliyle anlatan filmde izleyiciler, sessizliğin içinde yankılanan direnişi, yıkımın ardından yeşeren umudu ve sinemanın diliyle yükselen adaleti bir kez daha hissetti.

“SIFIR NOKTASINDAN”

“From Ground Zero”, 2023 yılında yapımı tamamlanan ve 110 dakikalık süresiyle Gazze’deki savaşın etkilerini, yerel halkın bakışıyla aktaran ilk sinema filmi olma özelliği taşıyor.

Her yönetmenin farklı bir mekân, konu ve karakter üzerinden anlattığı kısa film parçaları, tek bir bütün haline getirilerek izleyiciye savaşın çok yönlü yüzünü sunuyor.

Filmin yapımcılığını İsrail saldırılarında ağır kayıplar veren Filistinli medya kurumu Ain Media üstlenirken, yönetmen kadrosu da Gazze’nin içinden çıkan genç sinemacılardan oluşuyor.

Film, sadece sanatsal değil; aynı zamanda tarihsel ve insani bir belge olarak da dikkati çekiyor.

Sinemanın bir eğlence aracı olmanın ötesinde, hakikatin sesi ve zulmün kaydını tutan bir tanıklık olduğu bir kez daha ortaya konuldu. Filmin özellikle Konya’da gösterilmesi, Konya’daki Filistin çalışmaları için özel bir anlam taşıdı.