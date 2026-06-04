Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz'in incisi kuzey sahillerinde yeni sezonun hazırlıklarını tamamladı ve mesainin başlaması için beklenen zaman geldi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin geçen sezon kendisini siper ederek 'acısız bir sezon' hedefini başardığı Hayat Timleri, 6 Haziran Cumartesi günü Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerindeki 48 kulede 76 personelle nöbete başlıyor.

NÖBET BAŞLIYOR

Geçtiğimiz yaz sezonunda pür dikkat bir mesaiyle Karasu, Kocaali, Kaynarca'daki 54 kilometrelik sahil hattında acıya geçit vermeyen ve milyonlarca tatilciye huzurlu bir tatil imkânı sunan ekipler yeni sezona 6 Haziran Cumartesi günü başlıyor.

Büyükşehir İtfaiyesi Cankurtaran Timi, geçtiğimiz günlerde hayat nöbetçilerini belirlemek için zorlu bir parkurda mülakat süreci gerçekleştirmişti.

SEYYAR KULE TEDBİRİ

Yeni sezonda görev alacak 76 cankurtaran personeli seçildi ve sahilde yapılan eğitimler de tamamlandı. Bu hafta sonu başlayacak hayat nöbetinde toplamda 3 farklı sahil ile Kocaali Kadınlar Plajı'nda görev dağılımları yapıldı.

48 kulenin kurulumu bitti ve bu kez güvenlik amacıyla kule aralarına numarasız seyyar kuleler yerleştirildi.

HEDEF YİNE 'SIFIR KAYIP'

Yapılan planlamaya göre Kaynarca'daki 3 kulede 3 cankurtaran, Karasu sahillerindeki 30 kulede 45 cankurtaran 4 jet ski, 4 arazi aracı ve 1 ATV konuşlandırıldı.

Kocaali'de ise 15 kulede 23 cankurtaran 3 jet ski, 1 traktör ve 1 ATV görev alanında hazır hale getirildi.

Bu yıl ki hedef ise yine 'sıfır kayıp' sloganıyla Sakarya'yı ziyarete gelecek milyonlarca tatilciye huzuru temin etmek olacak.

GÖZYAŞININ AKMADIĞI GÜVENLİ BİR SEZON İÇİN:

Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Turizmin göz bebeği, huzurun adresi olan Sakarya'mızın Karadeniz sahillerinde bu sezon için çok ciddi bir hazırlık sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi gözyaşını akmadığı, güvenli bir atmosferin hâkim olduğu bir yaz sezonu için tüm imkanlarımızla cankurtaran faaliyetlerimize başlıyoruz. Zorlu mülakatları aşarak göreve hazırladığımız 76 cankurtaranımız, sorumluluk sahamızda pür dikkat bir mücadele ortaya koyacak. Şehrimizi ziyaret eden milyonlarca tatilcimize keyifli bir tatil dönemi diliyoruz' denildi.

Ayrıca Büyükşehir'in girişimleriyle bir süre önce Karasu ve Kocaali'de toplam 3 plaj mavi bayrak almaya hak kazanmıştı.