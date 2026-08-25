Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akınlar Mahallesi'ndeki Beltaş Sanayi Sitesi'nin 2. ve 3. etap çalışmalarını inceledi. Altyapısı tamamlanmış şekilde teslim edilecek modern iş merkezinde, yeni dükkanların yakında satışa sunulacağı belirtildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi tarafından Akınlar Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Beltaş Sanayi Sitesi'nin 2. ve 3. etaplarında çalışmalar devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, toplam 162 dükkânın inşa edildiği proje alanında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında BELTAŞ yetkililerinden bilgi alan Özlü, Beltaş Sanayi Sitesi'nde bugüne kadar yapılan dükkânların tamamının satıldığını söyledi. Yeni dükkânların yapımı için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Özlü, yapılacak iş yerlerinin de önümüzdeki dönemde satışa sunulacağını ifade etti.

Sanayi sitesinde doğalgaz, elektrik, yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon altyapılarının tamamlanacağını belirten Özlü, dükkânların tüm altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanmış şekilde sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.

Başkan Özlü, 'Biz burada adeta bir sanayi şehri inşa ediyoruz. Bu sanayi sitesinde altyapı çalışmalarının tamamını bitiriyoruz. Doğalgazı, elektriği, yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyonu tamamlanmış şekilde dükkan sahiplerine teslim edeceğiz.' dedi. Dükkanların yaklaşık 100 metrekare büyüklüğünde olduğunu belirten Özlü, asma katla birlikte toplam kullanım alanının 124 metrekareye ulaştığını söyledi.