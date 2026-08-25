Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu ile Tokat sınırında bulunan 10 km'lik güzergahta asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, ilçeleri birbirine bağlayan grup yollarında ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Ordu ile Tokat sınırında bulunan Akkuş ilçesi Menekşe-Alan-Seferli grup yolunun 10 kilometrelik güzergâhında çalışma gerçekleştiriliyor.

Toplam 10 kilometre uzunluğundaki yol, 2023 yılında emülsiyon asfalt ile kaplanmıştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bu yıl gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yolun ikinci katı da atılarak güzergâh daha konforlu ve kullanışlı hale getiriliyor.

MUHTAR KOCAOĞLU'NDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Bölgede yapılan asfalt çalışmasını değerlendiren Seferli Mahalle Muhtarı Muhammet Kocaoğlu yoğun kullanılan bir güzergahın konfor ile buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

VATANDAŞLAR: 'ORDU'YA HİZMET ETMEK KOLAY DEĞİL, BİZİ BU HİZMET İLE BULUŞTURAN BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN'

Öte yandan bölge halkıda yapılan hizmeti memnuniyet ile karşıladı. Vatandaşlar mutluluklarını şu sözlerle ifade etti:

'Burada hizmet vermek kolay bir iş değil. Bizi bu hizmet ile buluşturan Başkanımız Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman ihtiyacımız olsa kolayca ulaşabiliyoruz. Güzel, konforlu bir yola kavuşuyoruz. Öncesinde yol yüzünden vatandaşlarımız gelmek istemiyordu. Ama şimdi konfor ile buluştuk. Allah kendisinden razı olsun.'

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla grup yollarındaki asfalt çalışmalarını sürdürüyor.