Sakarya’da geleneksel hale gelen Okullar Sahnede Liseler Arası Tiyatro Festivali’nin 8’incisi, 21 Nisan–6 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenleniyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleşecek olan festival 21 Nisan–6 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Festival kapsamında il genelinden 8 farklı lise, yıl boyunca hazırladıkları tiyatro oyunlarıyla sahneye çıkacak. Tüm gösterimler, Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda saat 13.30’da izleyiciyle buluşacak.

Festivalin kapanış programı ve ödül töreni ise 6 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek.

GENÇLERİ KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞTURUYORUZ

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Tiyatro Festivaliyle“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemeyi, özgüvenlerini artırmayı ve sahne sanatları yoluyla kendilerini ifade etmelerine olanak sunmayı amaçladıklarını belirtti. Bakırtaş, iki hafta boyunca sürecek olan festivalde 8 farklı liseden 150 öğrencinin sahneye çıkacağını, 3500 öğrencinin de festivalde seyirci olarak oyunları izlemesini hedeflediklerini, gençleri tiyatro aracılığı ile kültür ve sanatla buluşturacaklarını ifade etti.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN TİYATRO FESTİVALİNE DESTEK

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, festival sürecine destek ve katkılarından dolayı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkürlerini sundu.