Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Kültür Takvimi kapsamında Söğütlü’de çocuklara ve ailelere Kent Orkestrası konseri ile karagöz-hacivat gölge oyunuyla unutulmaz bir Ramazan şöleni yaşattı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl Ramazan’ın hazzını ve huzurunu yaşattığı Ramazan Kültür Takvimi, bu yıl da dolu dolu geçiyor.

Bu kapsamda son program Söğütlü Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen iki güzel etkinlikle gerçekleşti.

Kent Orkestrasının Ramazan ayına özel hazırladıklarırepertuarı ile başlayan gece, Seçkin Bayramoğlu’nun Karagöz-Hacivatgölge oyunu ilekahkaha dolu bir final yaptı.

Orkestranın icra ettiği birbirinden değerli tasavvuf eserleri, dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi, enstrümanların eşlik ettiği ilahiler ise manevi atmosferde yolculuğa çıkardı.

Orkestranın muhteşem performansı sonrasında, Tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun yazıp yönettiği gölge oyunu sahne aldı.

Karagöz ve Hacivat’ın arasındaki işletişimi esprili diyaloglar ve eğlenceli anlatımıyla seyirciye aktaran oyun, çocukları kahkahaya boğarak, büyük beğeni kazandı.