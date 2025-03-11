Edebiyatçı ve yazar Sadık Yalsızuçanlar, 12 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Ofis Sanat Merkezi’nde Mevlânâ’nın düşünce dünyasına derinlemesine bir bakış sunacak.

Mevlânâ’nın hoşgörü, sevgi ve insanın kendini tanıma yolculuğu üzerine bıraktığı mirasın konuşulacağı programda Sadık Yalsızuçanlar, Rûmî’nin eserlerinden yola çıkarak günümüz insanına yönelik mesajlar verecek.

İnsanın kendini tanıma yolculuğu

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı Kültür Takvimi kapsamında birbirinden değerli programlara imza atıyor. Bu kapsamda, 12 Mart Çarşamba günü saat 20.30’daOfis Sanat Merkezi’nde (OSM)edebiyat dünyasının önemli isimlerinden biri Sadık Yalsızuçanlar, “Gerçeğin Güzel Huyu Rûmî” söyleşisinde Mevlana’yı anlatacak.