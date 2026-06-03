MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları' kapsamında gerçekleştirilen Ortaokullar ve Liseler (Kızlar) Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 2. Bölge Finali, Sakarya'da yapıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Serdivan Şehit Üsteğmen Selçuk Esedoğlu Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmaya Sakarya'nın yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Düzce'den öğrenciler katıldı. Bölge finalinde ortaokul ve lise kategorilerinde toplam 18 öğrenci Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma alanındaki yeteneklerini sergiledi.

Yarışma sonunda ortaokul kategorisinde Bursa Orhangazi Ortaokulu öğrencisi S. IfraSaher birinci, Balıkesir Hacıhüseyinler Ortaokulu öğrencisi Fatmagül Söyler ikinci, Kocaeli 50. Yıl Chrysler Ortaokulu öğrencisi Zeynep Duman ise üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise Bilecik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Fatıma Zehra Kuzu birincilik elde ederken, Bursa Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hacer Atraş ikinci, Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencisi Beren Garip üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Sakarya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Yakup Kalaycı ve Fatih Arduç ile İl Millî Eğitim Şube Müdürü Mustafa Terzioğlu tarafından takdim edildi. Program sonunda yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve jüri üyelerine çeşitli hediyeler verildi.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma alanında öğrencilerin bilgi, beceri ve özgüvenlerini geliştirmeyi amaçlayan yarışma, katılımcılar ve davetliler tarafından ilgiyle takip edildi. Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, farklı illerden gelen öğrencileri ortak değerler etrafında bir araya getirerek anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.