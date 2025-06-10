Sakarya Büyükşehir Belediyesi 4 günlük Kurban Bayramı süresince, bayramın birleştirici ruhunu çocuklarla buluşturmak amacıyla rengârenk bir program hazırladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi’nde düzenlediği ‘Gezgin Çocuk Atölyesi’ etkinliğiyle çocuklara eğlence dolu bayram yaşattı. Yüz boyama alanlarından balon şovlarına, patlamış mısırdan pamuk şekere, çocuk oyunlarından şarkılara kadar üç gün süren renkli etkinliklere 3 binden fazla çocuk katıldı.

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından büyük bir özenle hazırlanan “Gezgin Çocuk Atölyesi” rengarenk bir bayram havasına sahne oldu.

Renkli etkinlikler bayramın ikinci ve üçüncü günü Aziz Duran Parkı’nda, dördüncü günü ise Millet Bahçesi’nde çocuklarla buluştu.

Yüz boyama alanlarından balon şovlarına, patlamış mısırdan pamuk şekere, çocuk oyunlarından şarkılara kadar üç gün süren renkli etkinliklere 3 binden fazla çocuk katıldı.

Ailelerinde büyük ilgi gösterdiği etkinliklere katılan çocuklar, Sakarya’da bayram coşkusunu birlikte oyunlar oynayarak, şarkılar söyleyip dans ederek doyasıya eğlence ile yaşadı.