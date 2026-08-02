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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3-4 ve 5 Ağustos tarihlerinde gece 01 ile 05 arasında yapılacak çekimler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İSTANBUL (İGFA) - TRT'de yayınlanan bir 15 Temmuz dizisi Asırlık Gece'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çekimleri 3 gün boyunca sürecek.

Asırlık Gece belgesel dizisi çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 3-4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatlerinde geçici trafik düzenlemesi yapılacağı açıklandı.

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