Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski Büyükşehir Belediyesi binasının yerinde yapımı devam eden Şehir Kütüphanesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından eski belediye binasının yerinde inşaatı sürdürülen Türkiye’nin ilk Sıfır Karbon binası olacak Şehir Kütüphanesi hızla yükseliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulunarak son durumu hakkında bilgi aldı.

“TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL KÜTÜPHANELERİNDEN BİRİSİNİ İNŞA EDİYORUZ”

Konya’nın en güzel yerinde gençler için yaptıkları kütüphane inşaatının hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, “Burası Konya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası olarak uzun yıllar şehrimize hizmet verdi ama deprem riskinden dolayı binamızı yıkmak zorunda kaldık. Ticari olarak aslında milyarlarca lira edecek bu alanı gençlerimizin kullanımına açmak için Türkiye’nin en güzel kütüphanelerinden birisini inşa ediyoruz. İnşallah tamamlandığında Türkiye’nin en güzel yapılarından birisi olacak. Sadece mekan olarak değil, dijital teknoloji açısından da çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah tamamlandığında her yaş grubundan insanımızın faydalanabileceği dijital altyapısının en yüksek olduğu kütüphanelerden birisini şehrimiz ve ülkemiz kazanmış olacak” ifadelerini kullandı.

“ÇEVRE KONULARINDA DÜNYAYA ÖRNEK İŞLER YAPIYORUZ”

“Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize bu tür eserler inşa ederek onların Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeleri yolunda yeni bir kapı açmayı planlıyoruz” diyen Başkan Altay, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bina aynı zamanda Türkiye’nin ilk Sıfır Karbon binalarından birisi. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla çevre konularında dünyaya örnek işler yapıyoruz. Bu manada Türkiye’deki pilot illerden birisiyiz. Türkiye’nin ilk Sıfır Karbon binası olarak Konya Şehir Kütüphanesi’ni inşa etmek için gayretimiz devam ediyor. Yaptığımız tüm işlerde çevreye saygılı olmaya özellikle dikkat ediyoruz. İnşallah gençlerimiz bu binayı çok keyifle kullanacak. Konya Şehir Kütüphanesi şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.