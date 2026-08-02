Düzce'de bir ticari taksi sürücüsünün, yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran araçları ters yönden sollayarak ilerlemesi, bebek arabalı bir kadının da aralarında bulunduğu yayaların güvenliğini tehlikeye attı.

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DÜZCE (İGFA) - Olay, Düzce Kuyumcuzade Bulvarı'nda kent merkezi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yaya geçidinde yayalara yol vermek amacıyla duran araçların beklemesine tepki gösteren ticari taksi sürücüsü, ters şeride çıkarak araçları solladı.

Bu sırada yaya geçidinden bebek arabalı bir kadın ile diğer yayaların geçtiği görüldü. Kurallara aykırı gerçekleştirilen tehlikeli manevra, hem yayalar hem de diğer sürücüler için risk oluşturdu.

Yaşananlar, aynı güzergahta seyir halinde bulunan başka bir araçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.