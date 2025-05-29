Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği seminerle sınav stresinin etkilerini ve başa çıkma yöntemlerini anlatarak, kaygıyla başa çıkmak için atılması gereken adımları anlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, ruhsal ve duygusal gelişimlerini de ön planda tutuyor.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, sınava hazırlanan ortaokul öğrencilerine yönelik “Sınav Stresi: Tanı, Yönetim ve Başarı” başlıklı seminer düzenlendi.

Kapsamlı bilgiler aktardı

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere SAÜ Öğretim Görevlisi Neşe Canavar Ünal konuşmacı olarak katıldı.

Öğrencilere sınav stresinin nedenleri, etkileri ve stresle başa çıkma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Uzmana danıştılar

Seminerde zaman yönetimi, nefes egzersizleri, beslenme düzeni, hedef belirleme ve motivasyon konuları üzerinde durulurken, öğrenciler merak ettikleri soruları da doğrudan uzmanına sorma fırsatı buldu.

“Hedefinizden vazgeçmeyin…”

SAÜ Öğretim Görevlisi Neşe Canavar Ünal, seminerde yaptığı konuşmada, “Motivasyonun içsel ve dışsal kaynakları vardır. Başarıya giden yolda planlı, verimli ve düzenli çalışmak çok önemlidir. Nefes egzersizleri stresi azaltmada etkili bir yöntemdir. Günlük çalışma alışkanlığı kazanmak, bedeni rahatlatmak ve doğru beslenmek sınav döneminde büyük fayda sağlar. En önemlisi ise hedef koymaktan ve çaba göstermekten vazgeçmemektir” ifadelerini kullandı.