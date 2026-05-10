Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçenin tamamında daha güçlü, konforlu ve güvenli bir ulaşımın inşası için 'Ulaşımda Sakarya Zamanı' sloganıyla başlattığı yatırım dönemini tarihi projelerle süslüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını daha güçlü, konforlu ve güvenli hale getirmek için asfalt sezonunu 'bismillah' diyerek başlattı. İlk rota olan Akyazı'daki Altındere Cumhuriyet, Gündoğan ve Yağcılar olmak üzere 3 mahalledeki 8 kilometrelik hattın sil baştan yenilendi. Bölgedeki vatandaşlar, 'Çok zahmet çektik ama sabretmemize değdi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun' diyerek teşekkür etti.

Tramvay, raylı sistem, şehrin en büyük kavşaklarının dönüşüm müjdelerini peş peşe veren Büyükşehir bir süredir hazırlık aşamasında olan asfalt sezonuna da 'bismillah' dedi.

İlk rota olan Akyazı'da Altındere Cumhuriyet, Altındere Gündoğan ve Yağcılar'ın ulaşım hatlarını oluşturan 8 kilometrelik hat sil baştan yenilendi. İlk işlemde 15 bin ton asfalt atıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekiplerinin yürüttüğü çalışmadan oldukça memnun. Memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Akyazı Beleidye Başkanı Bilal Soykan'a teşekkürlerini ifade ettiler.

Bölge sakinleri uzun zamandır bekledikleri asfaltla birlikte her gün şehre, ilçeye ya da tarımsal faaliyetlere gidip gelirken kullandıkları yolun modern, konforlu ve güvenli hale getirilmesinden dolayı Büyükşehir'e teşekkür etti.