Yeşilay ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle bu yıl 13’üncüsü düzenlenen “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması” kapsamında Bursa'da dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'da “Bağımlı Olma, Bağımsız Ol” diyen gençler ödüllerle taçlandı.

Barış Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene yoğun katılım gerçekleşti. Törene; Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Yeşilay temsilcileri öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, yarışmanın önemine vurgu yaparak gençlerin bilinçli, sağlıklı ve güçlü bireyler olarak yetişmelerinin toplumun geleceği için büyük önem taşıdığını söyledi. Yeşilay'ın Türkiye'nin işgal yıllarında gençleri ve toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla kurulmuş köklü bir kurum olduğunu belirten Müdür Alireisoğlu, "Bugün de aynı bilinçle, bağımlılıkla mücadelede en ön safta yer almaya devam ediyor. Gençlerimizin ‘bağımlı olma, bağımsız ol’ anlayışıyla hareket etmeleri, hem bireysel gelişimleri hem de toplumsal sağlığımız açısından büyük bir kazanımdır" diye konuştu.

"HER ESER BİR UMUT"

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas ise konuşmasında yarışmanın gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın yanı sıra onların sanat ve edebiyat yoluyla kendilerini ifade etmelerine de imkân sağladığını söyledi. Yarışmanın temel hedefinin sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak olduğunu kaydeden Başkan Arvas, "Bu yıl Bursa ve ilçelerimizden yarışmaya 1000’e yakın eser başvurusu yapıldı. Her biri büyük bir emek ve farkındalıkla hazırlanan bu eserler, bağımlılıkla mücadelenin sanatsal boyutuna ne kadar güçlü katkı sağladığını ortaya koyuyor" dedi.

Program, öğrencilerin sahneye davet edilerek ödüllerini almasıyla sona erdi.