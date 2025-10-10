Kocaeli'de Gölcük Belediyesi ve Medar Hastaneleri arasında, ilçe halkının sağlık bilincini artırmak hedefiyle önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ve Medar Hastaneleri, 'Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Gölcük Projesi' kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Belediye hizmet binasında gerçekleşen imza törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Medar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Veysel Besnili, Hastane Başhekimi Op. Dr. İhsan Pekru, Medar Hastanesi Genel Müdürü Özlem Altıntaş Kuyruklu, Medar Hastanesi doktorları ve temsilcileri katıldı. İmzalanan protokol, ilçenin dört bir yanına yayılarak halka doğrudan ulaşmayı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

UZMANINDAN TOPLUMA SAĞLIK REHBERİ

Gölcük Belediyesi'nin sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen protokol ile; Gölcük halkının sağlık bilincini artırmak, erken teşhis ve koruyucu sağlık hizmetlerine dikkat çekmek, yerel halka doğrudan ulaşarak toplum sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak ve uzman hekimlerin bilgi birikimini topluma aktararak güven ilişkisini güçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlenecek.

Protokol kapsamında, kadın doğum, genel cerrahi, dahiliye, ortopedi, diyetisyen, kardiyoloji ve kulak burun boğaz branşlarında uzman hekimlerin katılımıyla seminerler düzenlenecek. Her hafta, Gölcük'ün kırsal mahalleleri dahil iki ayrı noktada gerçekleştirilecek seminerlerde katılımcılar; çeşitli materyallerle toplum sağlığı konusunda bilgilendirilecek.

Projede; Genel Cerrahi: Op. Dr. Hakan Sarsılmaz, Ortopedi ve Travmatoloji: Op. Dr. Rıdvan Öner, Op. Dr. Melikşah Bulut, Kulak Burun Boğaz (KBB): Doç. Dr. Cengiz Arlı, Kadın Hastalıkları ve Doğum: Op. Dr. A. Gülen Erturun, Dahiliye: Uzm. Dr. Gökçen Halhallı, Uzm. Dr. Elvin Jalılı, Kardiyoloji: Neslihan Özlem Al, Beslenme ve Diyet: Dyt. Derya Mergen, Dyt. Elif Oruçoğlu, branş uzmanları, seminerler ve bilgilendirme çalışmaları ile halka doğrudan ulaşarak toplum sağlığı farkındalığını artıracak.

Gölcük Medar Hastanesi Genel Müdürü Özlem Altıntaş Kuyruklu, projenin sağlık iletişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.