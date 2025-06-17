Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, kamu çalışanlarına verilen yüzde 16’lık zammı “alın terine hakaret” olarak nitelendirerek Maliye Bakanlığı önünde protesto kararı aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (TSSHiS), kamu çalışanlarına yapılan yüzde 16’lık zammı sert bir şekilde eleştirdi.

Edirne Şube Başkanı Özcan Özdemir, zammı “emekçinin alın teriyle dalga geçmek” olarak değerlendirerek, “Babalar Günü’nde Maliye Bakanlığı’na soruyorum: Bu zamla bir işçi baba evine ne götürsün? Elektrik, su, doğalgaz faturalarını mı ödesin, kirayı mı versin, mutfağı mı doldursun? Bu oranı asla kabul etmiyoruz. İnsanca yaşam için adil ücret talep ediyoruz” dedi.

Sendika, artan enflasyon, kira, gıda ve enerji maliyetleri karşısında yüzde 16’lık zammın yoksulluğu dayattığını savunarak, kararın yeniden gözden geçirilmesini ve adil bir zam oranı açıklanmasını istedi.

TÜRK-İŞ’e bağlı sendika yöneticileri, Genel Başkan Hakan Toy ve Genel Sekreter Adem Sarıçoban liderliğinde, Edirne Şube Başkanı Özcan Özdemir, Şube Sekreteri Özkan Yavuz ve Çanakkale İl Başkanı Şeçkin Yörük ile birlikte önümüzdeki Çarşamba günü Maliye Bakanlığı önünde protesto düzenleyeceklerini bildirdi.