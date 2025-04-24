485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, Manisa tarihindeki 12 önemli sahnenin yer aldığı “Magnesia’dan Manisa’ya” Rölyef Sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de sergiyi gezerek sanatçı ile eserleri hakkında konuştu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki sergi, ziyaretçilerini ağırlıyor. Açılışını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Oğuz Murat Pınar, Ali Kılıç, Sosyal İşler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ural Sevener ve Nurcan Zeyrek’in yaptığı sergide, Manisa tarihinin destansı 12 zamanı, rölyefle anlatılıyor. Sanatçı Cengiz Sevener, Manisa için anlamlı bir tarihte kent tarihini anlatan eserlerini sergilemekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, serginin Festival boyunca ziyaretçilere açık olacağını ifade etti.

12 DESTANSI TARİHİ ANLATIYOR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in de gezdiği serginin hikayesini anlatan Cengiz Sevener, “Sergi, Manisa’nın milattan önce 13. yüzyılda Magnesia adıyla kurulmasıyla başlıyor. Ben bunu 12 tablo olarak anlatım. Yunanistan’ın Teselya bölgesinden gelen Magnetler tarafından Magnesia’nın ilk kuruluş zamanını ve ardından Yunan mitolojisinin çok önemli hikayesi olan Niobe’yi de iki tabloyla canlandırdım. Daha sonra Bizans yönetimine geçen Manisa’nın 1313 tarihinde Saruhan Bey tarafından fethedilmesini ve sonrasında Osmanlı yönetimine geçişi ve şehzadeler şehri dönemini canlandırdım. 1919’da gerçekleşen Yunan işgali ve 1922’ye kadar 3 yıl süren efelerin onlarla savaşı. Kurtuluş Savaşı’yla birlikte Türk askerinin Manisa’yı fethi. Sonrasında Manisa tarihinde çok önemli bir yer kaplayan mesir saçımı var. Sonra bir Tarzan’ımız var. Manisa tarihinde çok önemli bir yeri var Tarzan’ın. Son olarak Atatürk’ün Manisa’ya gelişini simgeleyen Atatürk portresi yer alıyor. Bir de Manisa şehrinin çeşitli yerlerinde yer alan heykelleri gösteren bir tablomuz var” dedi.