485’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nde, ünlü Ressam Devrim Erbil’in ve sanatının anlatıldığı bir söyleşi düzenlendi. Fatih Sergi Salonu’ndaki Devrim Erbil’in eserlerin yer aldığı ‘Bir Müzeye Doğru’ sergisi de yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

MANİSA (İGFA) - Devrim Erbil’in ani rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı, Sanat Danışmanı Mahmut Nüvit Doksatlı’nın anlatımıyla Fatih Sergi Salonu’nda düzenlenen söyleşiyi, sanatseverler ilgiyle takip etti.

Devrim Erbil'in Türkiye'nin sanat ve kültürü için ne anlama geldiğinin konuşulduğu söyleşide, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için Manisa'da açılan Devrim Erbil sergisinin önemi ele alındı.

Devrim Erbil’in üslubunun erken yaşta başladığını belirten Mahmut Nüvit Doksatlı, “Bu seviyede bir sergi kolay bulunmuyor. Devrim Erbil Vakfı da çok memnun serginin sonuçlarından. Devrim Erbil, burada olmayı çok istiyordu ve çok büyük heyecanına rağmen ani rahatsızlaştığı yüzünden gelemedi. Kendisine geçmiş olsun. Büyük bir dünya kültürü var bu sanatın. Evrensel kültüre dair hisleri var. Devrim Erbil’in resimleri 18 yaşında akademiye geldiğinde hocalar şaşırıyor. Burada bir şey var. Olağanüstü bir şey var, diğerlerine benzemiyor. Erken üsluplaşma dedikleri. Ama bu üsluplaşma gayretinden değil beraberinde getirdiği bir şey. Devrim Bey de bu başlamış. O kendinde olan şeyin üzerine gitti” dedi.

“CUMHURİYETİN ŞEFKATLİ KOLLARINDA YETİŞMİŞ BİR İNSAN”

Devrim Erbil hakkında “Cumhuriyetin şefkatli kollarında yetişmiş bir insan” deyimini kullanmayı tercih ettiğini söyleyen Doksatlı, “Dilinden düşürmediği Balıkesir’deki hocası, Devrim Erbil’i, o çocuğu seçebiliyor. Onu sanata yönlendirecek bir bilgisi, görgüsü var. Bunun sayesinde bir komiserin oğlu, bir öğretmenin oğlu, bir kasabalı; Devrim Erbil oluyor. Ulusal kültürümüzün inşasındaki yerini almış oluyor” ifadelerini kullandı.