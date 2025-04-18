Türk rap müziğinin öncü isimlerinden Ceza, Amerika turnesi kapsamında geldiği New York'ta, Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal tarafından Türkevi’nde düzenlenen özel bir resepsiyonla ağırlandı. Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Etkinlikte Ceza’ya, konser organizasyonunu üstlenen Drom NYC’nin sahibi Serdar İlhan ve eşi Gülgün İlhan eşlik etti.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Yazal, Ceza’nın Türkiye’nin kültürel zenginliğini ve modern sanat anlayışını yurt dışında başarıyla temsil ettiğini belirtti. Sanatçıya, Türk müziğinin global alandaki etkisini artırma yönündeki katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Ceza, 18 ve 19 Nisan tarihlerinde New York'un sevilen performans mekânlarından Drom NYC'de sahne alarak ABD turnesinin startını verecek.

Kendine has tarzı, hızlı flow’u ve toplumsal temaları işleyen sözleriyle tanınan ve Türk rapinin kilometre taşlarından biri olan Ceza, "Anahtar", "Rapstar" ve "Yerli Plaka" gibi albümleriyle sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de büyük yankı uyandırmıştı. New York’taki konserler, sanatçının ABD genelinde vereceği turnenin ilk ayağını oluşturuyor.