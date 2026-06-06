İzmir'deki eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı bir özel okul açılışında kadınlara yönelik ifadelerinden dolayı soruşturma başlatılan iş insanı Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

ANKARA (İGFA) - Kendisine aite bir özel okul açılışında eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı program arasında Binali Yıldırım'a anlattığı Kürt Kadın fıkrası sonrası Rahmi Koç'a soruşturma açılmıştı.

Rahmi Koç ve Binali Yıldırım'a tepkiler çığ gibi büyürken, bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

Cevdet Yılmaz, 'İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz.

Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve bir arada huzur içinde yaşama kültürünü pekiştirmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirme iradesi olan herkesin ortak sorumluluğudur.' ifadelerini kullandı.