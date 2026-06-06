Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji konularında yaptığı çalışmalarla kentin geleceğini korumaya devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Gelecek nesillere yaşanabilir bir Antalya bırakmak için çevre ve doğa dostu projelere büyük önem veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, fark yaratan projeleri ile yerel, ulusal ve uluslararası alanda dikkat çekmeyi ve takdir toplamayı sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir 'Hem tarım, hem de bir turizm kenti olan Antalya'mızda doğayı ve çevreyi koruma bilinciyle hareket ediyor ve bu konuda üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz' dedi.

Çevre dostu yatırımları, yenilenebilir enerji projeleri, iklim uyum çalışmaları ve doğa temelli çözümleriyle Türkiye'nin örnek yerel yönetimleri arasında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği bu uygulamalarla ulusal ve uluslararası platformlarda önemli başarılara imza attı. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarını 32 çevre ödülüyle taçlandırdı.

ELDE EDİLEN BAŞARILAR MOTİVASYON KAYNAĞI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, çevre alanında elde edilen başarıların yeni çalışmalar için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, 'Çevre hepimizin ortak değeridir. Hem tarım, hem de bir turizm kenti olan Antalya'mızda doğayı ve çevreyi koruma bilinciyle hareket ediyor ve bu konuda üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Doğamızı, denizimizi, suyumuzu ve tüm doğal zenginliklerimizi koruyarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Antalya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK PROJELER

Çevre politikalarını bilimsel temeller üzerine inşa eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Kurulu ve Boğaçayı Bilim Kurulu gibi danışma mekanizmalarıyla Antalya'daki meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak akılla hareket ediyor. Büyükşehir Belediyesi enerji tasarrufu, temiz enerji üretimi ve nötr karbon hedefiyle kurduğu güneş enerji santralleri ile yılda 4 bin 750 ton karbon salınımı engellenerek çevreye önemli katkıda bulunuyor. 1,7 milyon sınırını aşan toplam motorlu araç sayısıyla Türkiye genelinde İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından dördüncü sırada yer alan Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi ulaşımda düşük karbonlu dönüşümü hedefliyor. Akıllı kavşak sistemleri, trafik kontrol merkezi, elektrikli toplu taşıma araçları, elektrikli şarj istasyonları ve raylı sistem yatırımlarıyla kent içi ulaşımın çevresel etkilerinin azaltılmasına çalışılıyor.

SU KAYNAKLARINI KORUYAN ÖRNEK UYGULAMALAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de 36 atıksu arıtma tesisi ve 276 terfi istasyonunda atıksular çevre mevzuatına uygun şekilde arıtılarak alıcı ortamlara güvenle deşarj edilirken, su kaynaklarının korunmasına yönelik havza izleme ve denetim çalışmaları da aralıksız sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elektronik Gemi Denetleme Sistemi, deniz denetim tekneleri, deniz süpürgesi, atık kapanları ve gemi atık alım istasyonları sayesinde deniz kirliliğiyle etkin mücadele yürütülüyor. Hayalet ağların temizlenmesi, sucul bitki kesme çalışmaları, yapay resif projeleri ve deniz suyu kalite izleme faaliyetleriyle deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlanıyor. Antalya, sahip olduğu 232 Mavi Bayraklı plajıyla bu alandaki başarısını sürdürüyor.

TARIMDAN BİYOÇEŞİTLİLİĞE UZANAN DESTEKLER

Büyükşehir Belediyesi çiftçilere yönelik sulama suyu enerji destekleri, dijital tarım uygulamaları, biyolojik mücadele yöntemleri ve alternatif ürün destekleriyle sürdürülebilir üretim teşvik ediliyor. Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen eğitimler, atölyeler ve farkındalık etkinlikleriyle çocuklar ve gençler çevre konusunda bilinçlendiriliyor. Büyükşehir Belediyesi; CLIMAAX, YİDEP, MiGriS, POSEIDON, CERMONI, Solar School, NAKOPA ve Avrupa Birliği destekli birçok proje aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında da uluslararası iş birliklerini sürdürüyor.