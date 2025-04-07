Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan kültür takvimin konuğu dünyaca ünlü yazar Rabia Brodbeck, OSM’de sevenleriyle buluşacak. “Modern Zamanda Derviş Olmak” söyleşisi 8 Nisan’da 19.00’da başlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Takvimi birbirinden değerli konuklar ile sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor.

Sakarya’ya geliyor

Programlar kapsamında, fikirleri ve hayat hikayesiyle hem Türkiye’nin hem de dünyanın tanıdığı yazar Rabia Brodbeck Sakarya’da sevenleriyle buluşacak.

Modern hayatın hızına karşı bir duruş geliştirmeyi ve içe dönüşün imkânlarını yeniden düşünmeyi amaçlayan “Modern Zamanda Derviş Olmak” söyleşisi Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilecek.

Samimi bir sohbet eşliğinde gerçekleşecek program, 8 NisanSalı günü saat 19.00’da başlayacak. Büyükşehir, tüm sanatseverleri etkinliğe davet etti.