Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ulucami PTT Müdürlüğü/BURSA adresinde 'Bursa'nın Fethinin 700. Yılı 06.04.2026 BURSA' ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

BURSA (İGFA) - PTT AŞ, 6 Nisan 2026 tarihinde 'Bursa'nın Fethinin 700. Yılı' konulu 45 TL (41 x 78 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

PTT AŞ tarafından 'Bursa'nın Fethinin 700. Yılı' konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 6 Nisan 2026 tarihinde tedavüle sunuldu.

