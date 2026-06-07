Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Festivali'nde açtığı stantla yoğun ilgi gördü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Festivali'nde kurduğu stantla yoğun ilgi gördü.

Renkli panolar, bilgilendirici görseller ve çevre temalı içeriklerleiklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık uygulamaları ve döngüsel ekonomi çalışmaları başlıklarında ziyaretçilere bilgi verildi.

Çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen festivalde, Adapazarı ilçesinde hayata geçirilenSürdürülebilir İklim Park'ta yer alacak yenilikçi uygulamalar tanıtıldı. Havadaki nemden su üreten sistem, kompost makinesi ve güneş enerjili akıllı bank gibi çevreci teknolojiler ziyaretçilerden tam not aldı.

ATIKLAR EL EMEĞİYLE İŞLENİYOR

Minik öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik örnek uygulamalara da yer verildi. Kullanım ömrünü tamamlamış eski kanaviçe vatandaşların el emeğiyle işlenerek yeniden kullanıma kazandırılırken, hurda metal atıklardan yapılan tablolar, hasır sepetler ve çeşitli dekoratif objeler atıkların birer sanat eserine dönüştü.

Festivalde Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde kullanılan mama üretim sistemi de tanıtıldı. Yemek artıklarının özel işlemlerden geçirilerek hayvan mamasına dönüştürüldüğü uygulama sayesinde hem gıda israfının önüne geçiliyor hem de sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlanıyor.

Stantta ayrıca 'Bisiklet Şehri Sakarya' vizyonunu yansıtan turuncu bisikletler de ziyaretçilerin ilgisini çekti. Özellikle SEKAY Katı Atık Entegre Tesisi başta olmak üzere şehrin çevre altyapısına yönelik önemli projeler görsel içeriklerle ziyaretçilere aktarıldı.