Okuma-yazma güçlüğü yaşayan çocuklara umut olan Renkli Harfler Projesi büyüyor. İzmir'de gönüllü gençlerin desteğiyle yürütülen proje ikinci yılına hazırlanırken, dünya çapında prestijli bir ödülde finalist olmayı başardı.

İZMİR (İGFA) - Geçen yıl saha çalışmaları ve gönüllü eğitimleriyle başlayan, üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü gençlerin iş birliğiyle büyüyen Renkli Harfler Projesi, ikinci yılında daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Bu yıl ekim ayında başlayacak yeni dönem öncesinde gönüllü üniversite öğrencilerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında gönüllü gençler yeni döneme hazırlandı.

GÖNÜLLÜ EĞİTİMLERİ VERİLDİ

1-13 Mayıs tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi ve Kent Kütüphanesi'nde gönüllü eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlere Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören gönüllü üniversite öğrencileri katıldı.

İki grup halinde yürütülen program kapsamında gönüllüler; 'Öğretmenin Bağ Kurma Senaryoları', 'Çocuk Hakları Bağlamında Kapsayıcılık', 'Zor Durumlarda Sınıf Yönetimi', 'Sorgulamaya Dayalı Okuma-Yazma Yöntemleri', 'Eğitmen-Veli İletişim Teknikleri' ve 'Eğitimde Yaratıcı Drama' başlıklarında eğitim aldı.

GENÇ ÖĞRETMENLER BULUŞUYOR

Eğitimlerin ardından Aliağa Afacan Eğitim Evi'nde düzenlenen 'Genç Öğretmenler Buluşuyor: Yenilikçi Öğrenme Atölyeleri' programında eğitim süreçlerinin çıktıları değerlendirildi, yeni dönem hedefleri belirlendi ve gönüllüler arasında deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.

Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç, program kapsamında yaptığı sunumda gönüllülüğün bireysel ve toplumsal etkilerine dikkat çekti.

Kültürship'ten Ayzin Akgün ve Ceren Nur Demirci'nin katılımıyla gerçekleştirilen 'Farklı Öğrenme Yöntemleri ile Sahadaki Sorunlara Çözümler' söyleşisinde gönüllülerin sahada karşılaşabilecekleri durumlar üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Geçtiğimiz proje döneminde çocuklarla çalışan üniversiteli gençler de deneyim aktarımı atölyesinde yeni gönüllülerle bir araya gelerek saha deneyimlerini paylaştı. Katılımcılarla birlikte yürütülen değerlendirme oturumlarında ikinci yılın yol haritası oluşturuldu.

ÖĞRENMENİN VE GÖNÜLLÜLÜĞÜN BULUŞMA NOKTASI

Renkli Harfler Projesi, İzmir'de kentsel ve sosyal imkânlara erişimi sınırlı bölgelerde yaşayan çocukların okuma-yazma becerilerini desteklemeyi, onlara okuma alışkanlığı kazandırmayı ve eğitim süreçlerine gönüllü destek mekanizmaları oluşturmayı amaçlıyor.

Proje aynı zamanda kütüphaneleri yalnızca bilgiye erişim mekânları olarak değil öğrenmenin, dayanışmanın ve gönüllülüğün buluştuğu toplumsal alanlar olarak güçlendirmeyi hedefliyor.

RENKLİ HARFLER PROJESİ ULUSLARARASI ÖDÜLDE FİNALİST OLDU

Renkli Harfler Projesi, yerel yönetimlerin kültür alanındaki yenilikçi uygulamalarını ödüllendiren ve dünya çapında örnek gösterilen çalışmaları görünür kılmayı amaçlayan UCLG-Mexico City-Culture 21 Ödülü'nde finalist projeler arasında yer aldı.

Bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası UCLG-Mexico City-Culture 21 Ödülü, kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendiren, insanların yaşam kalitesine katkı sunan, yerel yönetimlerin yenilikçi politika, program ve projelerini ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Ödül programı aynı zamanda başarılı uygulamaların farklı kentlerde ve ülkelerde yeniden uygulanabilirliğini teşvik ederek kültür temelli yerel kalkınma çalışmalarının yaygınlaşmasını hedefliyor.

SONUÇLAR BU AY AÇIKLANACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Renkli Harfler Projesi, okuma-yazma güçlüğü yaşayan çocuklara yönelik kapsayıcı yaklaşımı, gönüllülük temelli yapısı ve kütüphaneleri toplumsal öğrenme merkezlerine dönüştüren modeliyle uluslararası jüri tarafından değerlendirmeye alınarak finale kalma başarısı gösterdi.

Ödül sonuçlarının haziran ayı içerisinde açıklanması beklenirken, finalist olarak gösterilen Renkli Harfler Projesi, İzmir'de geliştirilen gönüllülük temelli ve kapsayıcı eğitim modelinin uluslararası ölçekte görünürlük kazanması açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Proje, ikinci yılında daha fazla çocuğa ulaşmak, gönüllülük kültürünü güçlendirmek ve kütüphaneleri yaşam boyu öğrenmenin merkezleri haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.