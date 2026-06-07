Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan ve daha önce Çanakkale'yi görme imkanı bulamamış kadınları, milli mücadelenin simge noktalarına götürüyor. Tarih bilincini güçlendirmeyi amaçlayan kültür gezileri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun, kadınların sosyal yaşama katılımını artırma ve toplumsal bağları güçlendirme hedefi doğrultusunda hayata geçirilen program kapsamında, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar Çanakkale'ye götürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen gezilerde katılımcılar, profesyonel rehberler eşliğinde Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı tarihi alanları yerinde görme fırsatı buluyor.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANIYOR



Program kapsamında kadınlar; Seyit Onbaşı Anıtı ve Mecidiye Tabyası, Şehitler Abidesi, Şahindere Hastane Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, Ertuğrul Koyu ve Seddülbahir gibi milli mücadelenin önemli noktalarını ziyaret ediyor.

Gezi programı ayrıca Aynalı Çarşı ve Çanakkale Kordonu gibi kentin kültürel alanlarını da kapsıyor. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde katılımcılar, hem tarihi yerinde görmenin hem de Milli Mücadele'nin ruhunu hissetmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.

Kadınlar, kendilerine bu imkanı sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Kültür turlarının, belirlenen program çerçevesinde farklı kırsal mahallelerden kadınların katılımıyla devam edeceği bildirildi.