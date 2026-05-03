Dünya Türk Birliği Genel Başkanı Nurullah Ağrı, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkçülüğün yalnızca bir düşünce sistemi değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliği güçlendiren bir anlayış olduğunu vurguladı.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Genel Başkanı Nurullah Ağrı, Türkçülüğün her Türk vatandaşının, birlikte daha güçlü bir Türkiye inşa etmek adına bir araya gelmesi gerektiğini anlatan bir ideoloji olduğunu ifade ederek, 'Birlikte güçlü bir Türkiye, milli değerlerimize sahip çıkarak daha parlak bir geleceğe ulaşacaktır' dedi.

Türk milletinin köklü tarihine, zengin kültürüne ve milli değerlerine sahip çıkılması gerektiğini belirten Ağrı, bu bilincin özellikle 3 Mayıs'ta daha güçlü şekilde hissedilmesi gerektiğini dile getirdi. Ağrı, mesajında, 'Bugün, Türk milletinin tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkma günü olmalıdır. Türk milletinin birliği, tüm dünyaya örnek olacak bir güçtür. 3 Mayıs'ta bu gücü bir kez daha dünyaya haykırmalıyız' dedi.