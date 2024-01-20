2023 yılında ağır hareket eden gezegenlerin burç değiştirmesiyle birlikte, Plüton'un Kova Burcu'na olan ilk geçişi 23 Mart 2023'te gerçekleşti. Bu etkili süreç, bu yıldan itibaren önümüzdeki yaklaşık 20 yıl boyunca devam edecek.

2023 yılında ağır hareket eden gezegenlerin burç değiştirmesiyle birlikte, Plüton'un Kova Burcu'na olan ilk geçişi 23 Mart 2023'te gerçekleşti. Bu etkili süreç, bu yıldan itibaren önümüzdeki yaklaşık 20 yıl boyunca devam edecek.

Plüton, 21 Ocak 2024'te Kova Burcu'na geçiş yapacak ve 2 Eylül 2024'te Oğlak Burcu'na geri dönerek 19 Kasım 2024 itibariyle tekrar Kova Burcu'na dönüş yapacak, bu da 20 yıl boyunca Kova Burcu'nda kalacağı anlamına geliyor.

2024-2044 yılları arasında Kova Burcu'ndaki Plüton'un etkisi altında, bankacılık sistemlerinde önemli reformlar meydana gelebilir. Ayrıca, teknolojide hızlı ilerlemeler, bilimsel buluşlar ve toplumsal adalet konularında önemli adımlar atılması beklenen bir dönem başlıyor. Bu süreç, toplumsal ve teknolojik dönüşümleri beraberinde getirebilir.

Kova Burcu'ndaki Plüton, yaşamımızı yeniden düşünmeye, yeniden yapılandırmaya ve devrim yapmaya davet ediyor. Bu dönem, daha büyük bir bağlantı ve aidiyet duygusu bulma fırsatı sunabilir. Ancak Plüton'un takıntıları ve dönüşüm süreçlerinde yaşattığı acılar da dikkat edilmesi gereken noktalardır.

Plüton, gizli düşmanlıkların, yeraltı zenginliklerin ve gizli olayların gezegenidir. Akrep burcunun yöneticisidir ve yok etme enerjisini temsil eder. Çürümüş olanı atarak büyük farklılıklar yaratır ve toplum içinde gerginliklere neden olabilir. Yeni bir burca geçiş, dünyevi sorunlarda değişimi müjdeleyebilir. Ancak Plüton'un enerjisi kontrol edilemez ve kişisel doğum haritalarında hangi konularda dönüşüm yaşanacağını anlamak için içsel enerjiyi yorumlamak önemlidir, özellikle de Kova gibi yeni bir burca girmesi bu anlamda daha da önemli hale gelir.