Piyano ve keman sesleri, Caz tınıları Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde bir kez daha buluşuyor.ANKARA (İGFA) - Başkent Ankara’nın sanat gündeminde bu hafta da müzik var. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın düzenlediği 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, evrensel müziğin coşkusunu bu hafta üç konserle taçlandırıyor.

15-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek üç konser, klasik müzikten caza uzanan zengin bir program sunuyor.

15 Nisan'da Bilkent Konser Salonu’nda, dünyaca ünlü piyano ikilisi Katya Apekisheva ve Charles Owen, Mozart, Ravel, Poulenc ve Lutoslawski gibi bestecilerin eserlerini yorumlayacak.

Londra Piyano Festivali’nin kurucuları olan ikili, Stravinsky ve Rachmaninov kayıtlarıyla tanınıyor.

16 Nisan Çarşamba günü ise Orkestra Akademik Başkent’ten Türkiye’de İlk Seslendirmeler CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da gerçekleştirilecek.

Tolga Atalay Ün yönetimindeki Orkestra Akademik Başkent, Philip Glass’ın “American Four Seasons” adlı eserini Türkiye’de ilk kez seslendirecek. Solist, keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev. Konserde ayrıca Ege Gür’ün pandemi döneminde bestelediği “Sessizliğin Soğuk Sularında” adlı eserin dünya prömiyeri yapılacak.

19 Nisan Cumartesi günü ise Piero Odorici & Roberto Rossi Quintet ile Caz Gecesi yaşanacak.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da, tenor saksafoncu Piero Odorici liderliğindeki quintet, caz efsanesi Cedar Walton’ın eserlerini seslendirecek.

Festival, 24 Nisan’da Yamandu Costa’nın solist olduğu Orkestra Akademik Başkent konseri ve 26 Nisan’da Škampa Quartet’nin performansıyla devam edecek.

30 Nisan’a kadar sürecek festival, 250’ye yakın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.