Mehter geleneğinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Tekin, Bozüyük Mehter Takımı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı sırasında da görev aldığını ifade etti.

Başkan Tekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, mehter geleneğinin Türk tarihindeki önemine işaret ederek, milli değerlere sahip çıkmanın gerekliliğini vurguladı.

Gösteride yer alan çocuk mehteran ekibi de katılımcılardan ilgi gördü.

AK Partili Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe merkezi mehter ezgileriyle yankılandı. Programa katılan vatandaşlar, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederken, mehter takımına alkışlarla eşlik etti.

Gaziantep'te bazı CHP'li milletvekillerinin mehter marşı gösterisi sırasında çocuklara sırtını dönerek gerçekleştirdiği protesto kamuoyunda tartışma oluştururken, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen mehter gösterisiyle konuya dikkat çekildi.

