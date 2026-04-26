Gaziantep'te bazı CHP'li milletvekillerinin mehter marşı gösterisi sırasında çocuklara sırtını dönerek gerçekleştirdiği protesto kamuoyunda tartışma oluştururken, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen mehter gösterisiyle konuya dikkat çekildi.
Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesince organize edilen etkinlikte, Bozüyük Osmanlı Mehter Takımı ilçe meydanında konser verdi. Mehter marşlarının seslendirildiği programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
AK Partili Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe merkezi mehter ezgileriyle yankılandı. Programa katılan vatandaşlar, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederken, mehter takımına alkışlarla eşlik etti.
Gösteride yer alan çocuk mehteran ekibi de katılımcılardan ilgi gördü.
Başkan Tekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, mehter geleneğinin Türk tarihindeki önemine işaret ederek, milli değerlere sahip çıkmanın gerekliliğini vurguladı.
Mehter geleneğinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Tekin, Bozüyük Mehter Takımı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı sırasında da görev aldığını ifade etti.
Etkinlik, mehter takımının gösterisinin ardından sona erdi.