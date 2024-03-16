1987 yılında süpernova yıldız patlamasının sonucu yıldızların parçalanması sonucu yıldızların küçük parçacıkları bir diğer adı ile nötrinolar oluştu. Bu nötrinolar bilgi taşıyan küçük parçalar olduğu söyleniyor. Kısaca 1987 yılında bir yıldız ölüyor.

HUMAN DEİSİGN SİSTEMİNİN ASTROLOJİYE ETKİSİ NELERDİERDİR?

Kanada ‘da yaşayan Ra Uru Hu tarafından keşfedilen bu sistem nasıl ne zaman nasıl oluştu?

1987 yılında yaşanan süpernova yıldız patlamasının gerçekleşmişiyle birlikte birçok önemli gelişmeler yaşanmasına neden oldu.

1987 yılında süpernova yıldız patlamasının sonucu yıldızların parçalanması sonucu yıldızların küçük parçacıkları bir diğer adı ile nötrinolar oluştu. Bu nötrinolar bilgi taşıyan küçük parçalar olduğu söyleniyor. Kısaca 1987 yılında bir yıldız ölüyor.

1987 yılında tüm gezegende meydana gelen bu olay sonucunda İspanya İpiz ‘da tatil yapan RA ya Uru Hu tarafından bu mistik olayı seki günlük ses ile mistik bir karşılama yaşadı. Bu ses bu olayı dünyaya ilan edecek kişi olduğu söylendi. Ayrıca Ra’ya HUMAN DEİSGN elçisi olduğu da iletildi.

HUMAN DEİSİGN BİR SENTEZ

EGZOTERİK DOĞASIEZOTERİK DOĞASI

KUANTUM FİZİKASTROLOJİ

BİYOKİMYAHİNDU ÇAKRA SİSTEMİ

GENETİKÇİN I CHİNG

7 İnsan formundan 9 İnsan Formuna geçiş

1781 Yılında Uranüs’ün keşfedilmesiyle beraber farklılaşma bilinci gelişti. Bu sürede 9 Merkezli İnsan Formuna Geçiş yaşandı. Bir şeyi fark etmeye yönelik gelişen insan formu 1800 yıllarına doğru oturmaya başlansa da bu farklılaşma 2027 yılına kadar devam edecek.

Peki 2027 yılında neler olacak?

2027 yılında İnsan Formlarının daha da gelişeceğine dair söylentiler ve düşünceler var.

Pekiyi nasıl insan tipi olacak?

Solar pleksus dediğimiz merkezimiz ikiye ayrıldı

Solar Pleksus dediğimiz merkezimiz Duygular merkezi ikiye ayrıldı.

Duygularımızı nasıl yönettiğimiz, nasıl duygusal dalgalanmalar yaşadığımızı anlatırken ayrılan ikincisi merkezimiz

DALAK MERKEZİMİZ; Bizim korkularımızdan bahsedilen merkezimiz. G merkezi benlik bilinci ile alakalı merkezimizi anlatıyor. Ve çok önemli merkezlerimizden biridir. Egoyu anlatan merkez

Kalp merkezi ikiye ayrıldı.

SUPER NOVA SN 1987A YILDIZLAR VE NÖTRİNOLAR UZAYA SAÇILMAYA BAŞLANDIĞI AN

RNA’nın aldığı bilgiler neticesinde Nötrino çok küçük parçalar, kozmik taşıyıcılar, yıldızların nefesi olarak geçer.

Kütlesi olan bu küçük Nötrino barçaları girdikleri alanlardan bilinç alırken geçtiği merkeze bilinç taşıyorlar. Ra bu bu nötrinoları taşıdığı zamanlar bir kanıt yoktu zamanla bunların hepsi kanıtlandı.

1987 yılında SUPERNOVA patlama sonunda bizlerin içinde üç trilyon nötrino geçiyor olması ayrıca kanıtlanmıştır çünkü Dünya bir Nötrino okyanusu.

İçimizden Nötrinolar geçtiği zaman bir bilinç bırakıyor bir farkındalık yaratırken

Nötrinolar biraz Dünya ya akışı

biraz DNA ‘YA akış sağlıyorlar

kısaca farkındalık yaratıyorlar.

YILDIZLAR VE NÖTRİNOLAR

DĞUM ÖNCESİDOĞUM SONRASI

Anne karnında 88 gün öncesi Bilinçli kişilik tarafımız

Bizim genetik yapımızAstroloji bu nota ile ilgileniyor

Bilinmeyen tarafımızYaşadığımız duygu ve

İnsanların gördüğü bizim göremediğimiz yapımızdeneyimleri anlatır.tasarımını

Bizim bilinçsiz tarafımızdoğum haritamızda görürüz.

Sonuç olarak YİN YANG ENERJİSİ

Sonuç olarak Anne karnındaki 88 gün öncesi tasarımını öğrenerek kendinizi keşfetme yolculuğuna başlayın kendinize ve ilişkilerinize dair daha derin bir anlayışın kilidini açın.