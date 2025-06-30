Türkiye gündeminde geniş yer alan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda "şaibe" iddialarına yönelik kurultay davasında duruşma bugün gerçekleşti. Dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde saat 10.00'da başlamıştı. Lütfü Savaş'ın avukatı kurultayın iptalini talep ederek Özgür Özel'in görevden alınmasını talep etti. CHP'nin avukatı ise "Davacı vekili milli güvenlik sorunu" dedi. Davada karar açıklandı. Davanın 8 Eylül'e ertelenmesine karar verildi.

ÖZEL: BİR SİYASİ OPERASYON OLDUĞU ORTADADIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ise karara ilk tepki geldi. Özel X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değildir. Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır. Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz! Yarın 20.30’da; demokrasi ve adaletin 100 KARASINDA ve darbenin 100. KARA gününde, direnişin kalbinde Saraçhane’deyiz! Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri… Bu ülkeyi seven herkesi her şeyin başladığı yere, Saraçhane’ye davet ediyorum."

"ÖZGÜR ÖZEL GAYRIMEŞRU GENEL BAŞKAN" DEDİ

CHP’de Özgür Özel’in seçildiği kurultayın iptali için dava açan Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatından ağır sözler geldi. Özgür Özel’in genel başkanlığının ‘gayrimeşru’ olduğunu savunan Onur Yusuf Üregen, yönetimin Kılıçdaroğlu’na verilmesi gerektiğini söyledi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı'nın iptali istemiyle açtığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Kritik davada 'mutlak butlan' ve 'kayyum' ihtimalleri masadayken dava 8 Eylül'e ertelendi. Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen CHP yönetimin eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmesi gerektiğini savundu.

Avukat Üregen, kurultayın iptalini ve Özgür Özel yönteminin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasını talep etti.

"KAYYUM TALEBİMİZ YOK"

Lütfü Savaş’ın avukatı yeninden söz aldığında ise “kayyum talebimiz yoktur” dedi.

Ceza davasının da beklenmesine gerek olmadığını belirterek, taleplerinin kabul edilmesini istedi. “Bizim CHP’nin mahkeme koridorlarında tartışılmasını istemeyiz. Ama ortada bir şaibe var. Bu dava siyasi değil hukuki bir davadır.” dedi.