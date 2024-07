CHP lideri, Erdoğan'ın SGK borçlarının ödenmesi talimatı hakkında "Darbe girişimi ile karşı karşıyayız" dedi. Özel, belediyelere icra kağıtları geldiğini belirterek "Yemeği Melih Gökçek yedi hesabı Mansur Yavaş ödesin diyorlar" tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.



Burada açıklama yapan Özel, belediyelerin SGK'ya olan birikmiş borçlarının tahsili üzerinden yaşanan tartışmaya değindi.

Özel, şunları söyledi:

- Malum iktidar partisi CHP’nin belediyelerdeki başarılarından inanılmaz rahatsız, ne yapacaklarını şaşırdılar. Ama geçmişte ittifakla aldığımız şehri bu sefer ittifaksız aldık. Bu halk dostu belediyeciliğe gösterilen güvendi. Bunu hazmetmek yerine iktidar ‘biz bu belediyeleri nasıl çalıştırmayız’ diye düşünüyor.



"AKP'DEYKEN BORÇLARA AF ÇIKTI"

- Bir darbe girişimi ile karşı karşıyayız. Darbe halkın seçtiklerini işlevsiz kılmaktır. Şimdi yaşanan ise mali darbe girişimidir. Geçen sefer İstanbul’da yaptılar hepimiz Ekrem Başkan’a sahip çıktık ve millet o darbeyi püskürttü. Şimdi bütün belediyelere SGK’dan yazı yolladılar. Teker teker herkese icra kağıdı geliyor. Biz bu belediyelerin büyük bölümünün sizden devraldık. Bu Ankara’nın vergi borcunu şişiren Melih Gökçek adam tek bir kuruş ödememiş ki.

- Daha önce belediyeler AKP’deyken borçlarını ödememiş çünkü onlara af çıkarılmış. Şimdi de yıllardır yapmadıklarını yapıyorlar. Belediyeleri CHP’ler aldı diye ‘faizini ödesin’ diyorlar. Yemeği Melih Gökçek yedi hesabı Mansur Yavaş ödesin diyorlar.

- Saygı gösterecekleri yerde mali yönden elimizi kolumuzu bağlayacaklar, hizmet edemez hale getirecekler ve ‘CHP hizmet etmiyor görüyor musunuz’ diyecekler. Millet bunu görmeyecek mi? Kötülükle siyaset olmaz. Millet askeri darbenin yargı darbenin karşısında durduysa bunun da durur.

"MİLLET HİZMET EDENİ BİLİYOR"

Millet aksatanı da biliyor hizmeti yapanı da biliyor. Ben bu mali darbe girişimine karşı boyun eğmeyeceğimizi ve bu kötülüğe karşı mücadele edeceğimizi ilan ediyorum. İyiler, dürüstler, çalışkanlar ve halktan yana olanlar kazanacak. Kötü planlar yapanlar, halkın kararına karşı duranlar kaybedecek. Ben milletimizi bu kötülüğün karşısında iyilikle, güzellikle ve belediye başkanlarımızın yapacağı hizmetlere destek olarak bu mali darbe girişimini püskürtmeye davet ediyorum.

"CHP YAŞATMAK İÇİN VAR"

Sokak hayvanları hakkında düzenlenen kanun hakkında ise Özel şu değerlendirmeyi yaptı:

- Bir sokak köpeği sorunu var evet ama bundan iktidar sorumlu. Aşırı üremeye bir çare üretmeden köpeklerin bu şehirde yarattığı sorunu durduramayacağımızı veteriner hekimler söylüyor. Sorunun yükünü belediyelerin sırtına bırakmak gibi bir anlayış yok. Önce oraya ‘öldürün hayvanları’ yazdılar. Biz karşı çıktık sildirdik.

- Şimdi de yükü belediyelere yıktılar ama para vermiyorlar. Biz çaresiz ve parasız kalsak da bu üstü örtülü katliam yasasındaki talimatı uygulamayacağız, bir tane cana kıymayacağız. CHP yaşatmak için var. CHP insan haklarını, hayvan haklarını savunuyor. Gücümüz yettiğince barınak yaparız, kısırlaştırırız, sahiplendiririz. Gücümüz yetmediğinde sorumlu ise iktidardır bunu da milletimize anlatırız.



"VİZE DERDİNİZ OLMAYACAK"

Özgür Özel, partisinin il başkanlığı ziyaretinin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na geçti. Burada Özel’i, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce karşıladı.

Ünlüce’yi makamında ziyaret eden Özel, “Seçimlerden önce her 4 gencin 3 tanesi yurt dışına yerleşme umudu kurarken, bugün Türkiye’nin geleceği için bir kez daha umutlandılar. Türkiye’yi terk etmeye yönelik bu oranların, azımsanmayacak bir noktada olduğunu, bir umudun gerçekleşmiş olduğunu buradan, Eskişehir’den bütün gençlere şu müjdeyi vermek gerekiyor. CHP iktidarında bugün olduğu gibi olmayacak. Vize derdiniz olmayacak, bütün Avrupa’yı pasaportunuzla bile değil nüfus cüzdanınızla gezebilir hale geleceksiniz. Bugünkü gibi teknolojiye erişim bu kadar zor ve pahalı olmayacak” dedi.

HANİYE SUİKASTI YORUMU

Özel, gazetecilerin Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili düşüncelerini sorması üzerine şöyle konuştu:

- Biz nerede bir şiddet varsa, nerede bir ölüm varsa bundan üzüntü duyarız. Biz İsrail’in Filistin’e yaptığı devlet terörünü de kınıyoruz. Hamas’ın ekim ayında başlattığı saldırılar hepimizi üzmüştü, suçsuz insanlar öldü ama ‘Orada suçsuz insanlar öldü, biz buna karşılık veriyoruz’ diye 40 bin kişi öldürdüler, halen daha durmuyorlar. Tabii Netanyahu’yu Amerika’da alkışlayanlar bu katliamın ortaklarıdır.

- Netanyahu gibi çocuk, kadın katiline, ambulans, hastane vurdurtan, ekmek kuyruğundaki insanlara ateş attıran bir insanlık suçlusuna, bir soykırım suçlusuna belki ilerde bu noktaya gelecek, bunun tanımı odur ve uluslararası camia eninde sonunda kabul etmek zorunda kalacak, alkış tutanlar bu şiddetin devamından sorumludurlar.

- Hamas liderinin öldürülmesi de bir şiddet olayıdır, bir cinayettir. Biz onu da tasvip etmiyoruz. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, akan her damla kan, akan her damla gözyaşı bizim yüreğimizi sızlatmaktadır. Biz kurucu liderimizin vasiyetini uygulayan bir partiyiz. Biz, yurtta barış, dünyada barış diyoruz. Filistin, Ukrayna da barış istiyoruz. İşini silahlara gelmemesi savunuyoruz.