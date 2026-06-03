Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi nedeniyle 2026 sınav takviminde değişikliğe gitti. AGS, ALES ve YÖKDİL sınavlarının tarihleri yeniden düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve organizasyon tedbirleri doğrultusunda 2026 sınav takviminde güncelleme yapıldığını duyurdu.

Alınan karara göre, daha önce 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı açıklanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 26 Temmuz 2026 tarihine ertelendi. Takvimde yapılan değişiklik kapsamında, 26 Temmuz 2026'da uygulanması planlanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) ise 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılması öngörülen 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) da 9 Ağustos 2026 tarihine alındı.

AGS ADAYLARINA SINAV MERKEZİ GÜNCELLEME HAKKI

ÖSYM açıklamasında, sınav tarihindeki değişiklik nedeniyle 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında MEB-AGS, AGS ve ÖABT oturumlarına başvurusunu tamamlayan adaylara ek hak tanındığı belirtildi.

Buna göre adaylar, 3-5 Haziran 2026 tarihleri arasındaki geç başvuru günlerinde sınav merkezi tercihlerini yeniden güncelleyebilecek.

Güncellenen sınav takviminin ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandığı belirtilirken, adayların duyuruları takip etmeleri istendi.