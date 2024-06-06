Fransa'nın Paris kentinden 1 Haziran'da hareket eden Orient Ekspresi İstanbul'a ulaştı. Orient Ekspresi'ni Sirkeci Garı'nda Mehteran takımı karşıladı.İSTANBUL (İGFA) - Geçen yıl 7 Haziran ve 28 Ağustosta ülkemize 2 sefer yapan Orient Ekspres için bu yıl da 2 sefer planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Raylar Üzerindeki Saray olarak anılan Orient Ekspresi ile bugünkü tren ile ülkemize 48 kişinin geldiğini, dönüşünde ise 38 kişinin seyahat edeceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Ülkemize gelen yolcular dönüşlerini uçak ile yaparken, trenin dönüş seyahatine ise İstanbula uçak ile gelen yeni bir yolcu grubu katılacak" dedi.

Orient Ekspresi'nin geçtiğimiz yıla kadar düzenli olarak bir sefer gerçekleştirdiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, geçen yıl 7 Haziran ve 28 Ağustos'ta ülkemize 2 sefer yaptığını dile getirdi. Uraloğlu, Orient Ekspresi'nin bu yılki İstanbul'a ikini seferini 28 Ağustos tarihinde gerçekleştireceğini, 30 Ağustos tarihinde de döneceğini kaydetti.

1883 yılında Paris'ten İstanbul'a kadar uzanan bir hat üzerinde seferlerine başlayan trenin, Avrupa'nın çeşitli şehirlerini birbirine bağlayarak, aristokratlar, iş insanları ve maceraperestler arasında popüler bir seyahat rotası haline geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, Orient Ekspres treninin; yataklı vagonlar, salon vagonları ve restoran vagonları olmak üzere toplam 14 vagondan oluştuğunun altını çizdi.

Uraloğlu, "Avrupa'nın birçok ülkesini kapsayan farklı hatlarda seyahat eden trenin en güzel destinasyonlarından biri de Türkiye. Bu yıl ülkemize ilk seferini gerçekleştirdi. Bir sefer daha yapmasını bekliyoruz" dedi.